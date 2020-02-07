موعد مبارايات الزمالك النارية في شهر فبراير.. وموقف ساسي من المشاركة

استبعد المدرب الفرنسي لفريق الزمالك باتريس كارتيرون فرجاني ساسي من قائمة مباراة الحرس الماضية، بعدما تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق أثناء رحلة أنجولا.





الزمالك وحرس الحدود





وفاز الزمالك على فريق حرس الحدود في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين، والتي غاب عنها ساسي، ولعب محله زيزو.





استبعاد نجم الزمالك





وكشف كارتيرون عن أن سبب استبعاد فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك هو أمر خاص به فقط، وليس لأحد الحق في التدخل في هذا الأمر، وأغلق الحديث فيه ولم يرد أن يصرح بشيء.





عودة ساسي





وشهد مران الزمالك الأخير مشاركة فرجاني ساسي بصورة طبيعية، وهو ما يشير إلى إمكانية الدفع باللاعب في مبارايات الزمالك القادمة، وانتهاء عقوبة كارتيرون.





الزمالك والإسماعيلي





ويبدأ الزمالك مباراياته القوية بمواجهة الأحد المقبل، حيث يواجه نظيره الإسماعيلي في مبارايات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الزمالك والترجي التونسي





ويصطدم الزمالك بفريق الترجي التونسي الجمعة المقبلة بالسوبرالإفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من شهر فبراير الجارى في بطولة السوبر المحلى بالإمارات إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته في الدورى والتي طلب الأبيض تأجيلها.









ويختتم الأهلي مباراياته القوية، بمباراتى الترجى في ذهاب وإياب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الحالي و6 من شهر مارس القادم بخلاف لقاء بيراميدز في الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.



