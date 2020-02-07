تعرف على نشاط السيسي خلال أسبوع (فيديو)



واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الفلطسيني محمود عباس، ليؤكد الرئيس السيسي على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التفاوض بين الإسرائليين والفلسطينين.



ووجه "السيسي"، بتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الثروات الطبيعية لصالح التنمية، خلال اجتماعه برئيس الوزراء، ووزير البترول، كما وجه بتوسيع جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات.





كما وجه الرئيس السيسي، بالبناء على التطورات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية، ودعم الكيانات الصناعية المتعثرة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها.





وعلى مستوى منظومة المخابز، وجه الرئيس بتحديث جوانب منظومة المخابز، وتداول الخبز على مستوى الجمهورية.





وخلال اجتماع الرئيس مع وزير الطيران المدني، وجه بتكثيف السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران مدني.





وتابع الرئيس السيسي جهود إنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في دولة اليمن.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع على المستوى المحلي والإقليمي.