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أسعار الغاز الطبيعي تتراجع لأدني مستوي منذ 4 سنوات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:22 م
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أسعار الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي
وكالات
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هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي لأدني مستوي فى 4 سنوات خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسبب ظروف الطقس، حيث أن 10 أسابيع من بين آخر 11 أسبوعاً كانت أكثر دفئاً من المعدل المعتاد في هذا التوقيت، بجانب تأثير فيروس كورونا على الطلب، وبالرغم من تراجع المخزون الأمريكي لـ 137 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 31 يناير لتسجل 2609 مليار قدم مكعب.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي دولارين لكل مليون وحدة حراريرة بريطانية لأول مرة منذ عام 2016 وسط وفرة في الإمدادات مع انخفاض الطلب على خلفية ظروف الطقس الأكثر دفئاً.

وتراجع سعر العقود الأجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1.85 دولار لكل مليون وحدة بريطانية، وتراجع إلى 1.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من التعاملات ليكون عند أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وقال "راينر سيل" الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز النمساوية "أو.إم.في" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، إن الأسواق متأثرة بانتشار الكورونا.


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المخزون الامريكي الغاز الطبيعي اسعار الغاز الطبيعي أسعار الغاز

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