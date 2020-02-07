تدشين كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بجرجا ( صور)

احتفلت كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بجرجا في سوهاج، أمس الخميس، بتدشين مذبح الكنيسة بعد تجديده.



وترأس قداس وطقوس التدشين أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة صاحب الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى للإيبارشية، بحضور عددًا من الكهنة والراهبات وممثلين عن الكنائس الأخرى وجمع غفير من رعية جرجا.