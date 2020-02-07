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حداد يقتل صاحب سوبر ماركت "رميا بالرصاص" في الجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:29 م
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المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبوالنمرس، من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين شريك بمحل سوبر ماركت، مقيم بدائرة المركز متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

بالفحص تبين وفاة المذكور إثر قيام حداد، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنة في قضية "استعمال قوة"، ومقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته لمناصرته لأبناء عمومة المتهم (شقيقان مُحددان) في خلافات بينهم حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الأمن العام وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات
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الكلمات المفتاحية

قتل حوادث الفجر اخبار الحوادث ابو النمرس

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