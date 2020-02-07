البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل سماع صرخات المهاجرين

جاءت محور نية صلاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لشهر فبراير 2020 تحت عنوان "سماع صرخات المهاجرين".



وأشار قداسة البابا، إلى أن المهاجرين هم غالبا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، كما ويتحدث عن كون فساد أشخاص يتطلعون لكسب المال من خلال أية أفعال أحد أسباب هذه الجريمة،ووصف قداسته هذه الأموال الناتجة عن أعمال قذرة بأموال من دم.



ويدعو الأب الأقدس إلى الصلاة من أجل المهاجرين والمهاجرات ضحايا جريمة التهريب والاتجار بالبشر، أن تكون صرخاتهم مسموعة ومعتبَرة.