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القوات المسلحة الليبية: لن ننسى فضل الشعب المصري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه صلاح الدين عبدالكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية، التحية إلى الدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفهم بجانب الليبيين، قائلا: "لن ننسى فضل الشعب المصري".

وأشار "عبدالكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قرار حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية ليس منهم، وإنما قادم من قطر وتركيا، مؤكدا أن النظامين التركي والقطري يحركان الدمى الإرهابية.

وأكد مستشار القوات المسلحة الليبية، أن هناك أطراف تستفيد من وجود الإرهاب في ليبيا، مضيفا أن الليبين سيحررون أرضهم من التنظيمات والجماعات الإرهابية سلما أو حربا.
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الكلمات المفتاحية

حكومة السراج حفتر الجيش الليبي أخبار مصر

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