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رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر القيادة العالمي بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر «القيادة العالمي» اليوم الجمعة، والذي سوف يستمر حتى غدًا السبت، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور ممثلين من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والهيئات المجتمعية، ومن المقرر أن يتم إعادة عقد المؤتمر في محافظة المنيا خلال الفترة 14- 15 فبراير 2020.

وقال زكي خلال كلمته "إن بناء قدرات الشباب والقادة والرعاة والخدام، هو "بناء للعقول" يحتاج لإتاحة فرص للمعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر".

يشارك في الفعاليات كل من القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، وخدام ورعاة الكنائس الإنجيلية والطوائف المسيحية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من البرلمانيين ورجال الأعمال، والإعلاميين.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر القيادة العالمي رئيس الطائفة الإنجيلية

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