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منعا للاستغلال.. تطبيق بقوائم أسعار الكافتريات المعتمدة بالإسكندرية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التزامها بالحملات التي تشنها منذ تولي اللواء جمال رشاد مسئولية الإدارة، وذلك بعد الانفلات التي تشهده الأسعار في الكافيهات والكافتريات، وبعد شكاوى الموطنين المتكررة التي تصلهم.

وقالت الإدارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنها أخذت على عاتقها مهمة ضبط الأسعار في الكافيهات والمحال العامة والكافتريات لما تلاحظ مؤخرًا من انفلات الأسعار وكثرة الشكاوي وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها تحت مسميات مختلفة لتحصيل وكسب أقصى قيمة مالية بفرض رسوم إضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة أو بالمغالاة في الأسعار، وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن أو استغلالا لشعوره بالحرج من مراجعة مسئولي تلك المنشآت.

وأضافت الإدارة، أنه تم تكثيف المرور وبشكل يومي علي معظم منشآت المحافظة، واستجبنا لكافة الشكاوى الواردة إلينا بفحصها واتخاذ ما يلزم، وتحرر بذلك المئات من المحاضر التي يتم تسليمها لأقسام الشرطة المختلفة التي تعرضها بدورها على النيابات المختصة لاتخاذ اللازم، وهنا ينتهي دورنا الرقابي مرحليا إلا أننا نستكمل دورنا بإعادة المرور المستمر على تلك المنشآت للتأكد من تمام التزامها، منها من يلتزم فنوجه له الشكر لالتزامه تشجيعا له وللآخرين ومنها من يصر على المخالفة.

وتابع البيان: "نعلم أن الكثير من مسئولي تلك المنشآت يتابعون أنشطتنا، لذلك نتوجه للمنشآت الغير ملتزمة والتي لا تهتم ولا تكترث لإجراءاتنا القانونية بأننا لن نتوقف عن مهمتنا وسنستمر في دورنا في توعية المواطنين وتكثيف التواصل معهم وتسليط الضوء على من لم يلتزم من تلك المنشآت حتى يتحقق الالتزام من الجميع بالضوابط واللوائح التي ينبغي أن يتم احترامها والعمل بها".

وأعلنت الإدارة، عن انطلاق تطبيق خاص بها في القريب، والذي "سيضم قوائم الأسعار التي اعتمدناها سويا (الإدارة والمنشأة) لتصبح تلك الأسعار في متناول يد المواطن"، مؤكدة أنها تتوقع قيامه بإجراء المقارنات بين تلك الأسعار المعتمدة والأخرى التي تتعامل بها المنشأة.
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قوائم اسعار تطبيقات اﻻسعار

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