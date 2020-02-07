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هل تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر يوقف بطاقة التموين؟.. التموين تجيب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:01 م
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تحديث بطاقة التموين 2020
تحديث بطاقة التموين 2020
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ينتاب حاملو البطاقات التموينية حالة من القلق والخوف بشأن مصير الحصة التموينية التي يحصلون عليها شهريًا، عقب طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.

تحديث بيانات التموين

وطلبت وزارة التموين من من حاملي بطاقة التموين مستحقي الدعم، من تحديث البيانات التموينية، بالدخول عبر موقع (دعم مصر)، وتسجيل بيانات صاحب البطاقة ووضع رقم المحمول المسجل لصاحب البطاقة.

"بطاقة التموين، تحديث بيانات التموين، موقع دعم مصر" أهمية التحديث

وقالت الوزارة، إن تحديث بيانات البطاقة التموينية، لمستحقي الدعم عبر موقع دعم مصر لن يضر بأصحاب البطاقات، بل هو في مصلحة مستحقي الدعم.
 
حاملو بطاقة التموين

وتابعت: "تسجيل أصحاب بطاقة التموين رقم التليفون المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، ليس له أى علاقة بإيقاف البطاقات أوعملية التنقية".

الهدف من التحديث

وأردفت"الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكننا من التواصل معهم أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع".



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