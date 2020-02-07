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"2 كفاية" ينظم ندوة توعوية للحد من الزيادة السكانية بالأسمرات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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نظم المشروع القومي للحد من الزيادة السكانية "٢ كفاية"، ندوة توعوية للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بعنوان "تصحيح المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بالقضية السكانية"، بحي الأسمرات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة.

وحاضر في الندوة الدكتور صلاح أبو العينين، الخبير الصحي والسكاني، والشيخ محمود مصطفي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وتناولت الندوة تصحيح المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بالإنجاب وتحديد النسل، ولاقت الندوة حضورًا كبيرًا من قبل السيدات المستهدفات.

وتأتي هذه الندوة كبداية لسلسلة من الندوات والفعاليات التي سيتم تنظيمها بحي الأسمرات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب.
"2 كفاية" ينظم ندوة توعوية للحد من الزيادة السكانية بالأسمرات
"2 كفاية" ينظم ندوة توعوية للحد من الزيادة السكانية بالأسمرات
"2 كفاية" ينظم ندوة توعوية للحد من الزيادة السكانية بالأسمرات
"2 كفاية" ينظم ندوة توعوية للحد من الزيادة السكانية بالأسمرات
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الكلمات المفتاحية

الزيادة السكانية الاسمرات 2 كفاية

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