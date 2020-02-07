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بسبب إلتهاب حاد في الحنجرة.. قيس سعيّد في راحة مرضية بـ4 أيام
الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:46 ص
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مروى الجلاصي
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بتوصية من طبيبه المباشر، يلازم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد الراحة التامة، لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة 07 فيفري 2020، وذلك نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة رئاسة الجمهورية.
وقد كلّف رئيس الجمهورية الوزير المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للإتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 09 و 10 فيفري 2020.
ويذكر بأن هذه القمة تقام تحت عنوان 'إسكات البنادق، تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا'، ، ويتضمّن برنامجها إستعراضا لتقارير تهمّ بالخصوص إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، إضافة إلى موضوع انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لسنة 2020.
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