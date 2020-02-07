تراجع طفيف بالبورصات الأوروبية في مستهل التعاملات





تخلت البورصات الأوروبية عن المستويات القياسية المرتفع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن ارتفاع حصيلة وفيات تفشي الفيروس التاجي وسرعة انتشار العدوى.





وفي الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة مع ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 636 وحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 31 ألفا و161.





ومع إيقاف شركات عديدة العمليات وإغلاقها مكاتبها في الصين، يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن تعطيلات الإنتاج وسلاسل الإمداد.





وتركزت الخسائر في القطاعات المنكشفة على الصين مثل المواد الأساسية والمنتجات الفاخرة وشركات السيارات، والتي تقلبت بشدة على مدى الأسبوعين الأخيرين بفعل المخاوف المتعلقة بالفيروس.





وكان سهم نورسك هيدرو هو الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركة دون التقديرات.







