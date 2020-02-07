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أمطار غزيرة تخمد حرائق الغابات في أستراليا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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غرقت معظم مناطق الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الجمعة، بسبب أكبر هطول للأمطار منذ 20 عامًا تقريبًا؛ مما أدى إلى مقتل بعض من أخطر الحرائق وتقديم الإغاثة الترحيبية للمزارعين الذين يكافحون الجفاف الممتد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت الأمطار الغزيرة بمخاطرها الخاصة، حيث حذر المسؤولون من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، والولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، ولكن تم الترحيب بهم بشكل عام بعد أشهر من حرائق الغابات المدمرة.

وصرح شين فيتزسيمونز، مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، الذي اعتاد أكثر في الأسابيع الأخيرة على تسليم أوامر إخلاء الحريق للصحفيين في سيدني "هناك الكثير من الابتسامات في جميع أنحاء المكان".

وكان للأمطار تأثير في تهدئة عدد الحرائق النشطة في نيو ساوث ويلز بنسبة 20 في يوم واحد، وهو معدل نجاح كبير".

وبحلول فترة ما بعد الظهر، كان هناك 40 حريقًا نشطًا في نيو ساوث ويلز، أي أقل من نصف عدد الحرائق في ذروة الأزمة، وكلها تحترق عند أدنى مستوى تحذير من خطر "المشورة" فقط، كانت ولاية فيكتوريا المجاورة 21 حرائق نشطة، وأيضا في أدنى مستوى.

وتم هدم حوالي 11.7 مليون هكتار من المناطق البرية الأسترالية بسلسلة من حرائق الغابات الهائلة منذ شهر سبتمبر، والتي أودت بحياة 33 شخصًا وأكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.

وكان هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز وفكتوريا، اليوم الجمعة، مفاجأة سارة بعد توقعات مكتب الأرصاد الجوية لمدة ثلاثة أشهر الصادرة في يناير تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار.

ومن المتوقع أن تتلقى سيدني وحدها ما يصل إلى 130 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، وهو أكبر هطول للأمطار في يوم واحد منذ 5 فبراير 2002، حسبما أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني للمكتب.

وقد تتطور هبوب رياح مدمرة تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ليلة الجمعة مع اقتراب الإعصار من الساحل، ومن المتوقع هبوب رياح مدمرة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة عندما يضرب الإعصار داميان يوم السبت، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

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الكلمات المفتاحية

حرائق الغابات الامطار استراليا

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