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مستشار عسكري: شعور المصريين بالأمن بسبب العيون التي لا تنام

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:42 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارات قيادات القوات المسلحة للارتكازات الأمنية في سيناء، والتي كان آخرها تفقد رئيس أركان القوات المسلحة لشمال سيناء، تستهدف الاطمئنان على الوضع، ورفع الروح المعنوية للضباط والجنود.
وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الجنود والضباط يجب أن يعلموا أن القيادة السياسية معهم على مدار الساعة، وتذلل لهم أي عقبات، فضلا على ضرورة أن يشعر أهالي سيناء أن قيادات القوات المسلحة معهم باستمرار.
وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الوضع في سيناء والمناطق الاستراتيجية مستقر، ومعقبا: "الشعور بالأمن في مصر لا يأتي من فراغ فهناك عيون تسهر ولا تنام".
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الكلمات المفتاحية

مستشار عسكري الشرطة الجيش أخبار مصر

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