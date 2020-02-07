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فرنسا تصدر 1.2 مليون طن قمح خارج الاتحاد الأوربي في ديسمبر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:16 ص
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تصدير القمح
تصدير القمح
وكالات
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كشفت بيانات جمركية جمعتها رفينيتيف، عن أن فرنسا صدرت 1.2 مليون طن من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، مسجلة أعلى حجم شهري منذ بداية موسم 2019\2020 في يوليو الماضي.

يتجاوز ذلك المليون طن التي شحنتها فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، وهو ما كان أعلى حجم للموسم حينئذ.

وبحساب الشحنات المتجهة لدول الاتحاد الأوروبي، تكون فرنسا قد صدرت 1.8 مليون طن من القمح اللين في ديسمبر، وهو أيضا أعلى حجم شهري منذ بداية الموسم.
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الكلمات المفتاحية

تصدير القمح القمح الفرنسي الاتحاد الاوربي

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