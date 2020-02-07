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جمال عبدالناصر يحتفل بخطوبة نجله مهاب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:11 ص
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جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر
هبة أحمد
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احتفل مساء أمس الفنان جمال عبد الناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بخطوبة نجلهما مهاب جمال، على الآنسة فريدة شريف عبية، وذلك فى حفل عائلي جمع أهل العروسين.

نشر الفنان عبد الناصر مجموعة صور من حفل الزفاف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق على الصور قائلاً : "بالأمس وبحمد الله وفى حفل عائلي، تمت قراءة الفاتحة للعروسين مهاب جمال عبد الناصر والآنسة فريدة شريف عبية، كل دعواتنا لهما أن يتم الله فرحتهما ويحقق لهما ما يتمنياه وما نتمناه لهما من خير وسعادة وحب بفضل الله ورعايته وتوفيقه، والعاقبة عندكم فى المسرات"، وانهالت عليه التعليقات لتهنئته، ومتمنين لهم بالسعادة.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر الدرامية، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتى"، والمسلسل شارك في بطولته ياسمين صبري، إدوارد،أحمد صلاح حسني،إسلام جمال، أحمد بدير، وفاء عامر، نهال عنبر،والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، إنتاج سينرجي.
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