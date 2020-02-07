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وزيرة التجارة ونظيرها الأردني يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:19 ص
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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 استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين البلدين والسعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين المصري والأردني.

حضر اللقاء السفير على العايد سفير الأردن بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة  أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقالت الوزيرة أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية وطيدة وهو الأمر الذي تعكسه توجيهات قيادة الدولتين بأهمية إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل الإمكانات والمقومات التي تمتلكها كلا البلدين وبصفة خاصة في المجالين التجاري والصناعي.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع حجم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة الأردن خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط البلدين مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية أغادير، مؤكدةً أهمية العمل على إزالة التحديات والمعوقات لتحقيق انسياب في حركة التجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحول تعزيز التعاون الصناعي المشترك لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى توجه الوزارة الحالي نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة المجهزة بالتراخيص بهدف مساعدة صغار المنتجين على بدء مشروعاتهم الصناعية والترويج لمنتجاتهم سواء في السوق المحلى أو التصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات صناعية تنعكس آثارها إيجابيا على زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن.

كما أطلعت جامع الجانب الأردني على التجربة المصرية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ودعم وتمكين المرأة والمشاركة في تحقيق التنمية المجتمعية في كافة محافظات مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتنمية هذه النوعية من المشروعات والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصري والأردني.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حرص بلاده على تحقيق طفرة في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة مع مصر خاصة في ظل توافق الرؤي بين المسئولين في الحكومتين الأردنية والمصرية بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بما يلبى آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.

وأشار الحمورى إلى حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منوهاً إلى أنه سيتم إيفاد وفد من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لزيارة مصر خلال الأشهر القريبة المقبلة  للتعرف على هذه التجربة الناجحة .

 
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التجارة والصناعة وزير التجارة والتموين الاردني العلاقات المصرية الاردنية الاستغلال الاستثماري

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