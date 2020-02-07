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For Sama يضمن تواجد عربي في حفل الأوسكار للعام الثالث على التوالي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:11 ص
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For Sama
For Sama
الفجر الفني
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للعام الثالث على التوالى تتواجد السينما العربية فى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، بعد وصول فيلم "القضية 23"، وفيلم "كفر ناحوم" ضمن فئة أفضل فيلم أجنبى خلال العامين الماضيين ممثلين للبنان.

وينافس هذا العام وبقوة الفيلم السوري الفرنسى من أجل سما (For Sama) للحصول على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي، بعد تضاعف فرصة بحصوله على جائزة جولدن جلوب ة بافتا.

ويوثّق الفيلم لمخرجته السورية وعد الخطيب تفاصيل المعاناة التي عاشتها مدينة حلب تحت الحصار وقصف قوات النظام والطيران الروسي لها. 

ويتقدم المنافسة هذا العام على جائزة أفضل فيلم، العمل الملحمى 1917، للمخرج البريطاني سام ميندز، وهو أول فيلم درامي عن الحرب العالمية الأولى.

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يسرا مشاهير الفن مسلسلات رمضان مسلسل الزعيم عادل امام افلام جديدة افلام اجنبي اخبار النجوم For Sama

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