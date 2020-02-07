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لأول مرة ديانا حداد تعترف بأكبر خطأ ارتكبتة في حياتها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:03 ص
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ديانا حداد
ديانا حداد
سيدة صادق
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نشرت الفنان ديانا حداد، عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشور تحدثت فية عن أنها ارتكبت خطأ كبير في حق نفسها وهي أنها لم تحب نفسها بالقدر الكافي ولكن غيرت تفكيرها بعد الوصول لعمر أطلقت علية" عمر النضوج"، وأكدت أن حب الذات أساس الثقة والنجاح في حياة أي إنسان.

وضحت "ديانا" وجهة نظرها وكتبت "من أكبر أخطائي أني لم أحب نفسي كفاية، أما الآن الحمد لله اهتمامي بحبي لنفسي زاد أضعاف الأضعاف وعرفت قيمة نفسي أكتر من الاول .

أكملت "حداد"،رحديثها قائلة" الإنسان بيوصل لعمر معين أنا بسمية عمر النضوج الفكري بتغير نظرتة وحكمة للأمور، يعني الأشياء اللي كنت تزعجني من قبل ما عدت أشوفها قدامي، الحمد لله، لان ارتفع وعيي وصرت حب نفسي وأدللها أكتر،

اختتمت ديانا حديثها قائلة: "حبايبي هاي مش أنانية بالعكس حب الذات أساس الثقه والنجاح والعطاء.

جائت تعليقات الجمهور مؤيدها لكلامها حيث قامو بالتعليق قائلين" جميلة ما شاء الله، أنا بحب نفسي كتير وأحب أدلعها، يسعد صباحك يا برنسيسة أول شيئ يسعد صباحك بالزاف.

يشار إلي أن "ديانا تواصل حصد نجاح أغنيتها الجديدة إلي هنا، التس اصدرتها منذ أيام وتجاوزت ال100مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.
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