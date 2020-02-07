Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ اقتصاد: رأس المال ليس له وطن ومصر أعلى معدل نمو بالعالم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة تعمل على تحقيق مناخ جيد للاستثمار سواء محليا أو خارجيا، حيث أصبحت مصر واجهة الاستثمار الأولى في الدولة الأفريقية، منوها بأن مصر حصلت على أكثر من 12 إشادة دولية عن وضعها الاقتصادي.
وأشار "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر مؤهلة لاستيعاب حجم أكبر من الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة المصرية عملت على تعديل التشريعات التي كانت تعيق حركة الاستثمار.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن رأس المال ليس له وطن، فهو يبحث عن معدلات الأمان المرتفعة، والبنية التحتية الجيدة، وهو ما عملت الدولة المصرية على تنفيذه لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تصنف مصر بأنها أعلى معدل نمو بالعالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اموال اقتصاد اﻻستثمار أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يكسر صمته ويعلق على أزمة ميسي وأبيدال

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 15 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 12 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة جديدة لريال مدريد بعد الخروج من كأس إسبانيا

منذ ساعتين

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاد سياسي: تنفيذ المشروعات القومية كان لزاما على الدولة

أستاذ اقتصاد: مصر استطاعت تحسين وضعها الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية

أستاذ اقتصاد: مصر واجهة الاستثمار الأولى في القارة الإفريقية

أستاذ اقتصاد: الدولة تعاملت مع برامج الحماية الاجتماعية بشكل جيد للغاية وفقا للمعايير الدولية

محمود عنبر: الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح لتنمية مناخ الاستثمار (فيديو)

أستاذ اقتصاد: النجاح الأمني أساس استقرار القطاع السياحي وعودته لقوته (لإيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

09:54 ص

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status