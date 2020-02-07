أستاذ اقتصاد: رأس المال ليس له وطن ومصر أعلى معدل نمو بالعالم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة تعمل على تحقيق مناخ جيد للاستثمار سواء محليا أو خارجيا، حيث أصبحت مصر واجهة الاستثمار الأولى في الدولة الأفريقية، منوها بأن مصر حصلت على أكثر من 12 إشادة دولية عن وضعها الاقتصادي.

وأشار "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن مصر مؤهلة لاستيعاب حجم أكبر من الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة المصرية عملت على تعديل التشريعات التي كانت تعيق حركة الاستثمار.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن رأس المال ليس له وطن، فهو يبحث عن معدلات الأمان المرتفعة، والبنية التحتية الجيدة، وهو ما عملت الدولة المصرية على تنفيذه لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تصنف مصر بأنها أعلى معدل نمو بالعالم.

