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Real Madrid VS Real Sociedad في كاس ملك اسبانيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:08 ص
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Real Madrid VS Real Sociedad
Real Madrid VS Real Sociedad
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Real Madrid VS Real Sociedad في كاس ملك اسبانيا

Real Madrid VS Real Sociedad، حقق ريال سوسيداد فوزًا مثيرًا على مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، في إطار منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2020/2019.

ملخص وأهداف مباراة Real Madrid VS Real Sociedad
افتتح ريال سوسيداد التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق مارتن أوديجارد بتسديدة أرضية فشل أريولا في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 لريال سوسيداد.

وفي الشوط الثاني، عزز ألكسندر إيساك تقدم لريال سوسيداد بهدف عالمي بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك أريولا في الدقيقة 54، وعاد إيساك من جديد لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة صاروخية، وقلص مارسيلو الفارق لريال مدريد في الدقيقة 59 بتمريرة من إبراهيم دياز ليطلقها تسديدة أرضية قوية بمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 69، سجل ميكيل مورينو الهدف الرابع لريال سوسيداد بتمريرة من المتألق ألكسندر إيساك، وأحرز البديل رودريجو جوس الهدف الثاني للميرنجي، بتمريرة رائعة من المتألق فينيسيوس، وسجل ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 93، وكان الفريق قريبًا من ريمونتادا للتاريخ، لكن الوقت لم يكن في صالح أصحاب الأرض.

تشكيل مباراة Real Madrid VS Real Sociedad في كاس ملك اسبانيا

وبدأ ريال مدريد مباراته أمام ريال سوسيداد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: مارسيلو – سيرجيو راموس – إيدير ميليتاو – ناتشو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي –خاميس رودريجيز – توني كروس

خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور - إبراهيم دياز.

وجاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي:-

حراسة المرمى: أليكس ريميرو.

خط الدفاع: أيهن مونوز - روبين لو نورماند - أريتز إيلوستوندو - جوسبا ثالدوا.

خط الوسط: إيجور زوبيلديا - ميكل ميرينو – أوديجارد.

خط الهجوم: بورتو - ميكيل أويارزابال - ألكسندر إيزاك.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة Real Madrid VS Real Sociedad:-

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