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بيلي ايليش تتخطى حاجز الـ33 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "Everything I wanted"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:48 ص
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Everything I wanted
Everything I wanted
الفجر الفني
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استطاعت النجمة الأمريكية بيلي ايليش، أن تحقق نسب مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ33 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة Everything I wanted.

نشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين. والديها كاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل. تعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته.

في أكتوبر 2015،سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

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