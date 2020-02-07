كارثة.. فتاة تتعرض للختان كل 15 ثانية في هذه الدول

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في 2016، أن هناك 2 مليون مرأة تعرضن للختان نصفهن تتقاسمهن مصر مع الصومال وإندونيسيا، وهناك طفلة تتعرض للختان في هذه الدول كل 15 ثانية.





وأضاف رئيس خط نجدة الطفل، أن ختان الإناث موروثات بغيضة، لم نستطع التخلص منها، مؤكدا أن ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها الطبيب الذي يجري العملية، وولي الأمر، لافتا إلى أنهم أطلقوا عدة مبادرات للتوعية بخطورة عملية ختان الإناث.



أعرب الدكتور صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، عن استيائه من الإحصائيات التي تتعلق بنسب الختان في مصر، قائلا: "نحن في حالة خزي".