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علي جبر يحقق طموحاته مع بيراميدز

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:55 ص
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علي جبر من مباراة الاهلي وبيراميدز
علي جبر من مباراة الاهلي وبيراميدز
أمل الحلفاوي
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سقط فريق بيراميدز أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي أليو بادجي وأليو ديانج، فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء هو علي جبر المدافع.

هدف علي جبر هو الأول له في شباك الأهلي، إذ أنه واجه الأحمر في لقائين بقميص الاتحاد السكندري، و12 بقميص الزمالك، 4 مع بيراميدز.

وكان علي جبر قد استطاع أيضًا أن يزور شباك الزمالك لأول مرة في مسيرته الموسم الماضي عندما سجل هدف اللقاء الوحيد لبيراميدز، بعد أن لعب أمام الأبيض 4 لقاءات مع بيراميدز.

ولم تتثنى له الفرصة في اللعب أمام الزمالك ولا مرة في مسيرته مع الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

جدير بالذكر أن علي جبر في مسيرته خاض 212 مباراة حتى الآن وسجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

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