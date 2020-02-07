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هل يطيح نجوم برشلونة بأبيدال ؟

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:48 ص
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أبيدال
أبيدال
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعبين الكبار في برشلونة على رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكي وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو قاموا بعقد اجتماع طارئ بعد تدريب الأمس لبحث أزمة أبيدال.

وأفاد موقع Diario AS الإسباني بأن هذا الاجتماع شهد مشاركة كلا من ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكي وسيرجي روبرتو وأنه تم توحيد صفوفهم وإجماعهم بالكامل على تأييد ما فعله قائدهم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر رده على أبيدال حتى إن النجوم الفرنسيين والذين تجمعهم علاقة جيدة بأبيدال وقفوا في صف القائد الأرجنتيني ودعموه.

وأكد الموقع الإسباني أنه من الواضح تمامًا أن نجوم برشلونة يضعون مستقبل أبيدال داخل النادي تحت التهديد، بحيث سيكون مخرجه الوحيد من هذه الأزمة هو تقديم استقالته من منصبه حتى يتجنب صدامات كبرى أخرى ومن أجل تهدئة الموقف المشتعل.

وذكر الموقع الإسباني أن أبيدال كان قد قام بتصريحات أثارت الجدل في حوار أجراه مع صحيفة سبورت الإسبانية والتي اتهم خلالها الكثير من نجوم برشلونة بعدم تفانيهم في العمل والتكاسل أثناء فترة إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته وتعيين كيكي سيتين خلفًا له.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ميسي قام بالرد السريع عليه وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام والتي طالبه فيها بالنظر في قراراته الأخيرة وأن يكشف عن أسماء اللاعبين بعينهم الذين اتهمهم بالتقاعس في عملهم لأن ذلك يشوه صورة الفريق كله.

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