كوتينيو يزيد أعباء برشلونة والسبب بارين ميونخ

خيب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني آمال جماهير البافاري بعد أدائه المخيب للأمال مع الفريق خلال الفترة الأخيرة وهوا ما يزيد أعباء برشلونة الإسباني في الصيف.





كوتينيو يتعرض لانتقادات شديدة من جماهير بارين ميونخ

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ قد تعرض لانتقادات شديدة في ألمانيا بعد أدائه المخيب للأمال ضد هوفنهايم بالأمس في كأس ألمانيا، حيث كان سببًا في لقطة الهدف الأول لهوفنهايم ولم يقدم الأداء المنتظر منه مع البافاري.





وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو أهدر فرص عديدة لحجز مكان في تشكيلة بايرن ميونيخ في الموسم المقبل، حيث كان البرازيلي بحاجة إلى ردة فعل بعد وقته السيء في برشلونة، ولكنه لم يحقق ذلك بعد.





بارين ميونخ يمتلك بند شراء كوتينيو

ويمتلك بايرن ميونيخ خيار شراء فيليب كوتينيو من برشلونة بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل دفع 120 مليون يورو للنادي الكاتالوني، لكن لا يبدو أن عملاق ألمانيا مستعد لإغلاق تلك العملية خاصة بعد العروض المخيبة للآمال للبرازيلي.





برشلونة يواجه المجهول في مستقبل كوتينيو

ويواجه برشلونة الإسباني عبء جديد باحتمال عودة الاعب البرازيلي فليب كوتينيو إلى صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية فترة إعارته في بايرن ميونيخ بنهاية الموسم، وهو ما سيعقد الأمور أكثر في كامب نو، حيث سيحتاج النادي الكاتالوني لإيجاد فريق قادر على دفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي.



