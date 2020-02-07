Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يقرر التعاقد مع ثنائي ناري في حال رحيل ميسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:55 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
أحمد عصام
Advertisements
قرر مسئولو فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع ثنائي ناري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في حال رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم النادي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي لم يقرر حتى الآن تجديد عقده مع البارسا، حيث أنه قد اصطدم في أزمات كبرى هذا الموسم مع المسئولين في الفريق الكتالوني.

وسوف يتعاقد البارسا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل تدعيم خط الهجوم.

يذكر أن ليونيل ميسي قد رد على ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي بشكل عنيف بعد أن تصريحات الأخير بأن اللاعبين السبب في رحيل ارنستو فالفيردي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي وفاتي ميسي وأبيدال ميسي نيمار ميسي ضد نيمار ميسي الان ميسي

أخبار تهمك

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 10 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 7 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 10 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 11 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 11 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 7 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 10 ساعة

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم: نجم الفريق يقترب من الرحيل بسبب جريزمان.. وميسي يطالب بخطف هدف كريستيانو رونالدو

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطالب بعودة صديقه للبرسا من أجل التجديد وصفقة القرن مهددة بالضياع بسبب ريال مدريد

صدمة في برشلونة.. ميسي يغيب شهرًا للإصابة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلق تصريحات نارية ويكشف عن المدرب الجديد وصفقة القرن ومحمدصلاح يحسم مصيره من الانتقال للبرسا

أخبار برشلونة: ميسي يطالب برحيل نجم البرسا والموافقة على بيع المايسترو وأزمة كبري تضرب برشلونة و

نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status