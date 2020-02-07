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حسن شاكوش عن وصوله العالمية بـ"بنت الجيران": "كنت نايم ومعرفش حاجة"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:57 ص
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
سعد نبيل _ تصوير: بلال أحمد
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عبر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن سعادته البالغة لوصوله العالمية مساء أمس، بأغنيته الشهيرة "بنت الجيران" على موقع الأغاني العالمي "ساوند كلاوند"، لافتًا أن أهله وجمهوره هم العوامل الرئيسية وراء كل نجاح حققه.

وأشار "شاكوش"، خلال ندوته التي نظمت داخل "الفجر"، إلى أنه كان نائمًا، واستيقظ على اتصالات هاتفية من أصدقاءه والمقربين له الذين قدموا له التهنئات بحصوله على المرتبه الثانية في الموقع بأغنية "بنت الجيران".

جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حصل مؤخرًا على الدرع الذهبي من إدارة موقع يوتيوب العالمي، بعد تخطي قناته الرسمية حاجز المليون مشترك، فضلًا عن دخوله في عالم البيزنس، حيث قام بافتتاح محل لتصفيف الشعر.

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