الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة الأنبا إبراهيم إسحق كاهنًا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، الخميس، بعيد السيامة الكهنوتية الـ40، لصاحب الغبطة البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.



وأعرب مجمع الآباء كهنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والرعايا والمجالس الرعوية والأنشطة الرسولية والمؤسسات المتنوعة وجميع الإيبارشية البطريركية في مصر، عن تهنئتهم صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بهذه المناسبة، معربين عن أمنيتهم لغبطته بوافر الصحة والنعم الإلهية، لإتمام رسالته المباركة وخدمه شعبه الحبيب.