عاجل.. ظهور 41 إصابة بـ"كورونا" بين ركاب سفينة سياحية باليابان



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن السلطات فرضت حجرا صحيا على سفينة دايموند برنسيس، التي تحمل على متنها 2666 راكبا و1045 من أفراد الطاقم قبالة مرسى يوكوهاما بعدما تبين إصابة راكب يبلغ من العمر 80 عاما من هونج كونج بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.



أفادت فضائة العربية، في نبأ عاجل لها بأن اليابان، أعلنت اكتشاف 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية التي تم فرض الحجر الصحي عليها.