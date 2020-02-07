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مانشستر سيتي ينتظر وضع ميسي بعد أزمتة الأخيرة في برشلونة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:57 ص
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ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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ينتظر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، بعد أزمنة الأخيرة مع المدير الرياضي للعملاق الكتالوني إيريك أبيدال.

واشتعلت الأزمة مساء أول أمس الثلاثاء، بين ميسي وأبيدال، بعد تصريحات الأخير أن بعض اللاعبين لم يتدربوا بشكل جيد في أخر أيام إرنستو فالفيردي مع برشلونة، وأنهم السبب في رحيل المدرب المخضرم عن البيت الكتالوني.

ورد ميسي عبر حسابه الشخصي على أنستجرام، أنه لا يجب مثل هذه الردود، ويحب عليه أن يحدد أسماء اللاعبين، وأن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه والعناية بقرارته.

حيث أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تتابع وضع ميسي في برشلونة، على أمل التعاقد معه مجاناً في الصيف المقبل.

وفي حالة رغبة ميسي في الرحيل، سيكون وجودة في مانشستر سيتي هو الأنسب، خاصة في وجود المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والذي تدرب ميسي تحت قيادتة في أول قتراته الكروية.

ويضع مانشستر سيتي راتباً خرافيا قد يصل إلى 67 مليون يورو سنويا، وذلك بحسب صحيفة "إيفننغ ستاندارد" البريطانية.

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