"الصحفيين" تنتهي من انتداب مستشار مجلس الدولة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق

قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، وافق بالإجماع على تكليف محمد سعد عبدالحفيظ بأمانة الصندوق مؤقتًا، وذلك خلفًا لأمين الصندوق هشام يونس، بناءً على طلبه بالتحقيق في استقالته المُسببة التي كان قد تقدم بها في وقت سابق.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن هشام يونس أمين الصندوق انسحب من الاجتماع بعد خلاف نشب بينه وبين السكرتير العام محمد شبانة، بسبب مكافئات بلغت 70 ألف جنيه لموظفي النقابة، بعد الانتهاء من التجديد السنوي لمشروع العلاج والاشتراك السنوي.



وأكد المصدر أن مجلس النقابة انتهى من انتداب المستشار بمجلس الدولة باسم الطيب، والذي سيبدأ التحقيق في الاستقالة المُسببة التي كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس، وذلك بعد اكتمال تشكيل اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاستقالة.



وأوضح المصدر في تصريحاته أنه تم تكليف عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ برئاسة أمانة الصندوق مؤقتًا، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة والوقائع التي بها، وبعد الانتهاء يتم اختيار أمينًا جديدًا للصندوق، أو عودة هشام يونس مرة أخرى، وذلك بحسب نتيجة التحقيقات.



ولفت المصدر إلى أنه تم عرض أمانة الصندوق على أعضاء المجلس محمد خراجة وعمرو بدر ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، ورفض جميعهم رئاسة أمانة الصندوق، إلا أن النقيب قرر إسنادها لعضو المجلس محمد سعد، ووافق المجلس على ذلك القرار بالإجماع.



وتابع: "أمين الصندوق السابق هشام يونس، استبق التحقيق في استقالته المُسببة، وتقدم للنائب العام بمذكرة ضد عضوي مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد ومحمد شبانة".



وكان مجلس نقابة الصحفيين، انتهى منذ قليل، وذلك دون الانتهاء من جدول أعماله، بعد خلاف نشب بين السكرتير العام محمد شبانة وأمين الصندوق هشام يونس، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا تكميليًا الأربعاء المقبل، للانتهاء من جدول أعماله، ووافق المجلس أيضًا على عدد من القروض والإعانات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.