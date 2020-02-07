تامر أمين يهاجم الإعلام العربي: "زرع الحقد بين الشعوب"



وأضاف أمين، خلال حلقة اليوم، من برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب أن يكون هناك كيانًا إعلاميًا تابعًا لجامعة الدول العربية، يضع سياسات عربية، مضيفا: قلب العالم به خنجر يسمى التضليل والكراهية وهو ما يدمر المواطنين العرب.



وهاجم الإعلام العربي، قائلا: "الإعلام العربي خلال السنوات الماضية عمل ضد الإنسانية، وزرع الحقد والكراهية، ونشر الفوضى والبلبلة، سواء بين الشعوب العربية أو بين أفراد الشعب الواحد وهو عكس ما يجب أن يفعله".

طالب الإعلامي تامر أمين، بتشكيل مجلسًا للإعلام العربي، يمثل ملتقى يجمع الإعلاميين وصناع القرار في الوطن العربي.