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آخرها لقاء الأهلي وبيراميدز.. إبراهيم نور الدين "قنبلة" أزمات في الكرة المصرية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:50 ص
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إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
علاء خليف
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اعتاد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين إثارة الأزمات في الكرة المصرية، وذلك بسبب القرارات التحكيمية المثيرة للجدل والتي تشهدها دائمًا المباريات التي يتولي إداراتها تحكيميًا سواء في البطولات المحلية أو البطولات العربية والإفريقية.

وكتب "نور الدين" حلقة جديدة من مسلسل أزماته المتكررة في مباريات الكرة المصرية، وذلك خلال مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الخميس بالجولة السادسة عشر من بطولة الدوري، بعدما احتسب هدفًا للمارد الأحمر سجله أليو ديانج بالدقيقة 91 رغم تواجد كرة إضافية داخل المستطيل الأخضر، مما تسبب في اعتراضات عنيفة من لاعبي بيراميدز وجهازه الفني، وذلك دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه الثنائي أحمد أيمن منصور ورجب بكار.

وغادر الحكم الدولي ملعب المباراة وسط كردون أمني لحمايته من لاعبي بيراميدز والجهاز الفني للفريق والذين حاولوا الاشتباك معه بعدما أهدي الأهلي هدفا قاتلا منحه فوزا ثمينًا و 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري ، كما واجه نور الدين انتقادات عنيفة عقب المباراة، خاصة وأن هذه ليست الأزمة الأولي التي يتسبب بها بل يمتلك سجلا حافلا من الأزمات والمشاكل التي حدثت بسبب قراراته التحكيمية سواء على المستوي المحلي أو في البطولات العربية والإفريقية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أزمات الحكم المصري إبراهيم نور الدين في ملاعب الساحرة المستديرة:-

- تهديد زملكاوي بالانسحاب:

هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2014 – 2015، على خلفية القرارات التحكيمية لـ"نور الدين" خلال لقاء الزمالك والمقاصة بالبطولة وتجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض، مما تسبب في خسارته 2-1.

- نهائي البطولة العربية:

من أبرز أزمات الحكم إبراهيم نور الدين، أزمة مباراة نهائي البطولة العربية للأندية بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني في أغسطس 2017، حيث تعرض "نور الدين" للاعتداء بالضرب من جانب بعض لاعبي ومسئولي الفريق الأردني، بعدما تسبب في خسارة الفريق باحتسابه هدفًا غير صحيح لبطل تونس من تسلل واضح وأثناء وقوع أحد لاعبي الفيصلي على أرض الملعب ليخسر الفريق اللقب بنتيجة 3-2.

- الأهلي والمقاصة:

شهدت مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري الممتاز عام 2016 قرارًا مثيرًا للجدل من "نور الدين" باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تمامًا للفريق الأهلاوي جاء منها هدف الفوز للفريق، وآثار هذا القرار الذي وصفته الصحافة العالمية بأنه "الأسوأ في التاريخ" انتقادات عنيفة ضد حكم المباراة بسبب عدم وجود أي مبرر واضح لاحتسابه ركلة جزاء.

- المصري وسموحة:

آثار "نور الدين" أزمة تحكيمية خلال مباراة المصري وسموحة في بطولة الدوري الممتاز عام 2017، وذلك بعدما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لفريق البورسعيدي، مما تسبب في اعتراضات عنيفة من لاعبي الفريق السكندري ضد حكم المباراة انتهت بطرد أيمن أشرف لاعب سموحة.

- مالي وموريتانيا:

تسبب الحكم المصري في أزمة كبيرة خلال إدارته لمباراة مالي وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين في يناير 2017، بعدما احتسب ركلة جزاء للمنتخب الموريتاني وطرد أحد لاعبي منتخب مالي، وخرج من ملعب المباراة تحت حماية قوات الشرطة وبعد إطلاق قنابل الغاز خوفا من الاعتداء عليه من جانب لاعبي مالي، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

- الأهلي والإنتاج الحربي:

تسببت القرارات التحكيمية لـ"نور الدين" في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري عام 2018 وتجاهله احتساب ركلة جزاء للأحمر وإلغاء هدف صحيح لمهاجمه المغربي وليد أزارو، في إصدار مجلس إدارة القلعة الحمراء وقتها هدد فيه بالانسحاب من بطولة الدوري وطلب ضرورة تطبيق تقنية الـ"VAR" بالكرة المصرية.

- النجوم وطلائع الجيش:

واجه الحكم إبراهيم نور الدين اتهامات بالرشوة من جانب رئيس نادي النجوم، بعد قراراته التحكيمية خلال مباراة الفريق ضد طلائع الجيش بالدوري الممتاز في ديسمبر 2018 والذي خسره النجوم بنتيجة 2-1، وتقدمت إدارة النجوم بشكوي رسمية ضد الحكم بسبب قراراته ضد الفريق وتجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق.

- النجم  وكوتوكو:

واصل نور الدين قراراته التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة النجم الساحلي ضد اشانتي كوتوكو الغاني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعدما احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للفريق التونسي جاء منها هدف للفريق ليفوز بثلاثية نظيفة ويتأهل متفوقا في مجموع المباراتين 3-2، ودخل لاعبي الفريق الغاني في مشادة قوية مع الحكم المصري احتجاجا على قراراته ضد الفريق.

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مباراة الاهلى وبيراميدز دارة اليوم الدوري المصري

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