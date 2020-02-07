شاهد.. رانيا يوسف تنشر البرومو الأول لفيلم "صندوق الدنيا" (فيديو)









يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.



View this post on Instagram فيلم #صندوق_الدنيا تأليف وإخراج | عماد البهات إنتاج | KEMET FILM PRODUCTION @kemetfilm A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Feb 6, 2020 at 12:51pm PST وأضاف آخر: "بالطرحة جميلة"، فيما علق آخر: "الفيلم حلو جدًا ودورك فيه عالي قوي".يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، البرومو الأول لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "صندوق الدنيا"، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رانيا، في البرومو بالحجاب برفقة الفنان علاء مرسي وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله.وعلقت يوسف، على البرومو قائلة: "فيلم صندوق الدنيا تأليف وإخراج عماد البهات".ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة، حيث جاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بالتوفيق ان شاء الله".