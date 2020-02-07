Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. رانيا يوسف تنشر البرومو الأول لفيلم "صندوق الدنيا" (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

نشرت الفنانة رانيا يوسف، البرومو الأول لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "صندوق الدنيا"، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا، في البرومو بالحجاب برفقة الفنان علاء مرسي وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله.

وعلقت يوسف، على البرومو قائلة: "فيلم صندوق الدنيا تأليف وإخراج عماد البهات".

ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة، حيث جاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بالتوفيق ان شاء الله".

وأضاف آخر: "بالطرحة جميلة"، فيما علق آخر: "الفيلم حلو جدًا ودورك فيه عالي قوي".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة فن رانيا يوسف الفجر الفني

أخبار تهمك

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 6 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ولفرهامبتون يزف بشري سارة لقطبي إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 6 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 6 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 6 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ ساعتين و 41 دقيقة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

كواليس حصرية من برنامج "رامز في الشلال" (فيديو)

شاهد.. كيف احتفلت رانيا يوسف بالهالوين (صورة)

رابعة الزيات عن شعبان عبد الرحيم : "كنت ظاهرة بتحمل بسمة وموقف بسيط لكن وصل رسالة" (فيديو)

بسمة وهبه :"أوقات الأصدقاء بيشجعوا على الجريمة"

صناع فيلم "صندوق الدنيا" يطرحون البوستر الرسمي الأول

صلاح عبداالله يروج لفيلم "صندوق الدنيا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status