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شاهد.. رانيا يوسف تنشر البرومو الأول لفيلم "صندوق الدنيا" (فيديو)
الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:29 ص
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رشا عادل
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، البرومو الأول لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "صندوق الدنيا"، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رانيا، في البرومو بالحجاب برفقة الفنان علاء مرسي وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله.
وعلقت يوسف، على البرومو قائلة: "فيلم صندوق الدنيا تأليف وإخراج عماد البهات".
ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة، حيث جاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بالتوفيق ان شاء الله".
وأضاف آخر: "بالطرحة جميلة"، فيما علق آخر: "الفيلم حلو جدًا ودورك فيه عالي قوي".
يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.
يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.
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