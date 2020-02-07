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مارسيلو يعلق على خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:04 ص
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مارسيلو
مارسيلو
محمد الدمتناوي
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تحدث النجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر فريق ريال مدريد، عن خروج الفريق الملكي من كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد.

وخرج ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد فريق ريال سوسيداد، بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة.

وقال مارسيلو في تصريحات بعد نهاية المباراة:" حاولنا العودة في النتيجة ولكن لم يسعنا الوقت لتحقيق ذلك".
وتابع:" كنا سيئين في الشوط الأول، ولكننا قدمنا كل شئ في الشوط الثاني، الأمر مخزٍ للغاية".

وأتم مارسيلو:" من الصعب جدا استقبال أربعة أهداف في مباراة واحدة على ملعبنا، لدينا لاعبين رائعين وتنافس على أكثر من مسابقة".
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