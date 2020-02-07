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غلق 25 منشأة طبية في بني سويف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:49 ص
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مديرية الصحة في بني سويف
مديرية الصحة في بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، إغلاق 25 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات والمعايير، خلال حملات شنتها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، استهدفت 94 منشأة طبية خاصة و35 صيدلة عامة، و11 وحدة صحية، والتفتيش المفاجئ على 4 مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية.

وبدأت فرق مديرية الصحة في المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة، باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج، فيما يجرى تجهيز 3 وحدات لعلاج الفيروس الكبدي بإدارات: سمسطا، وببا، واهناسيا، وجار شراء كواشف "فيروس بي"، علاوة على تطعيم 30 مريض غسيل كلوي و10 مخالطين "فيروس بي"، و20 من الفريق الصحي.

من جانبه شدّد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك خلال تقرير استعرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.
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