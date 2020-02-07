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سفير الصين بالقاهرة يكشف سبب ظهور فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:03 ص
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السفير الصيني لدى القاهرة
السفير الصيني لدى القاهرة
أمنية فوزي
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قال السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن حركة انتشار المواطنين في الصين، وكثرة أعدادهم تشارك في نشر فيروس كورونا، مؤكدًا أن الصين تعمل على قدم وساق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "نجحنا في الوصول للتسلسل الجيني لفيروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية"، مؤكدًا أن الصين لديها خطة دقيقة للتعامل مع الفيروس.

وأوضح السفير الصيني لدى القاهرة، أنه من المتوقع أن يكون ظهر فيروس كورونا الجديد من الخفاش، ولكن لم يتم التوصل إلى طريقة نقله من الخفاش إلى البشر.
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كورونا فيروس كورونا القاهرة السفير الصيني التسلسل الجيني

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