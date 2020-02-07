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عضو مجمع اللغة العربية: الإخوان بتوع الشيطان ومصالحهم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:46 ص
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صلاح فضل
صلاح فضل
كساب أحمد
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قال المفكر الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي، عضو مجمع اللغة العربية، إن عام حكم جماعة الإخوان كان أسودًا على مصر، ولابد أن يكون درسًا بليغًا للرأي العام، وللحياة سياسية المصرية والعربية.

وتابع "فضل"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك بعض القواعد الشعبية ما زالت تؤيد الإخوان بحجة "أنهم بتوع ربنا"، معقبًا: "دول بتوع الشيطان ومصالحهم ومش بتوع ربنا".

ولفت المفكر والناقد، إلى أن الله عز وجل لم يولي أحد لكي يكون صاحب السلطة، وأن ينطق بإسمه، معقبًا: "رجال الدين ليسوا ناطقين بإسم الله،.. السياسي الذي يبدأ كلامه بإسم الله مضلل، لأنه ينطق بإسم نفسه ولم يأخذ تفويضًا من الله لكي يتحدث بإسمه، وهذه مقولة مصطفى باشا النحاس".
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