على طريقته الخاصة.. آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد والدته

نشر الفنان المصري آسر ياسين، صورة جديدة له برفقة والدته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر آسر، خلال الصورة وكان مرتدي"تيشرت شتوي باللون الابيض" وكانت والدته مرتدية"بلوزة باللون الرصاصي وكان شعرها منسدل".



وعلق ياسين، على الصورة قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة يا أمي ويخليكي لينا ويديلك الصحة وطولة العمر وتعمليلنا كيك أكثر وأكثر".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يبارك فيها ويحفظها وكل عام وانتم بخير جميعًا" وأضاف آخر"ماما حلوة جدًا ربنا يخليك ليها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسلات ربنا يخليكوا لبعض".



ويذكر ان آخر أعمال آسر ياسين، فيلم "تراب الماس"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة شيرين رضا وماجد الكدواني وعزت العلايلي، والفيلم من إخراج مروان حامد.