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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-2-2020.. وتقلبات في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تمر أسعار الذهب بأطول موجة من التذبذب خلال تعاملات الشهر الجاري مع مراقبة تطورات فيروس كورونا، بجانب الأنباء المتضاربة حول الاقتصاد العالمي وكان أخرها قرار الصين بتخفيض الرسوم الجمركية 50 % على بعض السلع الأمريكية، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب الأن

جرام الذهب عيار 24 سعر 784 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 686 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  588 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,488 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر 588 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 784 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,488 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1570 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1565.85 دولار للأوقية.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

782 إلى 784

عيار 22 

717 إلى 719

عيار 21

684 إلى 686

عيار 18

586 إلى 588

عيار 14

456 إلى 457

عيار 12

391 إلى 392

الاونصة

24.311 إلى 24.382

الجنيه الذهب

5,472 إلى 5,488

الكيلو

781.714 إلى 784.000

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 784جنيه           

 50.39 $

سعر الذهب عيار 22

 718.75جنيه

 46.19 $

اسعار الذهب عيار 21

686جنيه

44.19 $

اسعار الذهب عيار 18

 588 جنيه

37.79 $

سعر الذهب عيار 14

487.25جنيه

29.39 $

سعر الذهب عيار 12

392جنيه

25.19 $

سعر الذهب عيار 9

294جنيه

18.89 $

اسعار أوقية الذهب

24,707 جنيه

1,567 $

اسعار جنيه الذهب

5,488 جنيه

352.71 $

اسعار كيلو الذهب

784,000 جنيه

50,386 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

31 يناير

797

697

597

493

340

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

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