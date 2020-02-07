أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-2-2020.. وتقلبات في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





تمر أسعار الذهب بأطول موجة من التذبذب خلال تعاملات الشهر الجاري مع مراقبة تطورات فيروس كورونا، بجانب الأنباء المتضاربة حول الاقتصاد العالمي وكان أخرها قرار الصين بتخفيض الرسوم الجمركية 50 % على بعض السلع الأمريكية، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:









أسعار الذهب الأن





جرام الذهب عيار 24 سعر 784 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 686 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 588 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,488 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل الذهب عيار 18 سعر 588 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 784 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,488 جنيه.









أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1570 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1565.85 دولار للأوقية.









أسعار الذهب



