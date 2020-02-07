أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-2-2020.. وتقلبات في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
782 إلى 784
|
عيار 22
|
717 إلى 719
|
عيار 21
|
684 إلى 686
|
عيار 18
|
586 إلى 588
|
عيار 14
|
456 إلى 457
|
عيار 12
|
391 إلى 392
|
الاونصة
|
24.311 إلى 24.382
|
الجنيه الذهب
|
5,472 إلى 5,488
|
الكيلو
|
781.714 إلى 784.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
784جنيه
|
50.39 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
718.75جنيه
|
46.19 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
686جنيه
|
44.19 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588 جنيه
|
37.79 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
487.25جنيه
|
29.39 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
392جنيه
|
25.19 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294جنيه
|
18.89 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,707 جنيه
|
1,567 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,488 جنيه
|
352.71 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
784,000 جنيه
|
50,386 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
2 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
1 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
31 يناير
|
797
|
697
|
597
|
493
|
340
|
30 يناير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25
|
29 يناير
|
790.75
|
692
|
593.25
|
461.25
|
395.5
|
28 يناير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394