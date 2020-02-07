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ندوة بمتحف النسيج المصري عن الإسعافات الأولية والسلامة المهنية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:33 ص
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جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
حسام زيدان
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نظم متحف النسيج المصري ندوة عن الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية، للعاملين وموظفي المتحف.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام المتحف، إن المحاضرة تهدف لتدريب موظفي المتحف على الإسعافات الأولية، للتعامل مع الحالات الطارئة، وتعريفهم بإجراءات الصحة والسلامة المهنية للتعامل مع المواقف المختلفة، ما يضمن سلامة الزوار.

وشهدت الندوة إلقاء محاضرتين عن السلامة المهنية، والإسعافات الأولية ألقاهما محمد فوزي، وحسين السيد، من الإدارة العامة للأمن بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

ومتحف النسيج المصري أحد أبرز معالم شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويؤرخ للنسيج المصري منذ العصر القديم وحتى العصر الحديث، مرورا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.
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الكلمات المفتاحية

متحف النسيج الإسعافات الأولية أخبار

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