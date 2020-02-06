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الزمالك يكشف كواليس خوض السوبر الإفريقي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:17 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب مجهوده في مباراة السوبر الافريقي الماضية أمام الترجي التونسي يرم 14 من الشهر الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك:" وزير الرياضة بذل مجهود كبير معنا واتصالات مع هاني أبو ريدة بالإضافة إلى أحمد أحمد".

وتابع :"سنسافر طيران خاص..المجال الجوي مغلق بين مصر وقطر وستكون هناك اتصالات بين وزير الرياضة ووزير الطيران".

وأشار إلى أن الفريق سيرتدي قمصان تحمل صورة الرئيس السيسي خلال فترة الإحماء.
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الكلمات المفتاحية

قطر السيسي السوبر الإفريقي الزمالك الترجي

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