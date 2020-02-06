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فصائل فلسطينية تعلن ترحيبها بـ"الثورة المشتعلة" بالضفة الغربية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، أنها ترحب بالعمليات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم ضد عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصفة هذه التحركات بـ"ثورة مشتعلة ضد صفقة القرن".

وصرح الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في بيان: بأن "الثورة المشتعلة في مدن الضفة الغربية والقدس، هي تطبيق لقرار الشعب الفلسطيني بطرد الاحتلال من الضفة وتحريرها من المستوطنين، ولا يمكن لقوة في الأرض أن تقف في وجه ثورة شعبنا المقاتل وإرادته الصلبة، وقراره بانتزاع حريته لا رجعة عنه".

فيما اعتبر المتحدث الآخر باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن جنين وشبابها يثبتان مجددا أن "سياسة هدم الاحتلال للبيوت واقتحام مدن وقرى الضفة الغربية واختطاف شبابها يجب أن يواجه بالقوة والرصاص ويمهر بالدم، وأن الكرامة دونها الأرواح".

هذا وشدد برهوم على أن معادلة "الرصاص بالرصاص، التي فرضتها جنين على العدو اليوم يجب أن تكون عنوانا للمرحلة القادمة في تثبيت قواعد الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية".

هذا وقال الناطق العسكري باسم الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، "سرايا القدس" أبو حمزة: إن "العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن وتهويد المقدسات، ونحذر ‎العدو الذي يعلم جيدا نتائج الغضب الفلسطيني من أن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ‎نارا تحرقه، وليعلم العدو أن ‎سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين".

‏واختتم "أبو حمزة" حديثه، قائلاً: "نبارك العمل ‎الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار، ونبرق بالتحية إلى أرواح ‎الشهداء الأطهار الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم، ورسالتنا لشعبنا أن اضرب بيد من حديد وأننا معك بكل ‎قوة".

من جانبها، اعتبرت "كتائب المقاومة الوطنية" التابعة لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن "عملية القدس الجريئة تؤكد على أن المقاومة والانتفاضة ستسقط رؤية ترامب – نتنياهو"، في إشارة إلى "صفقة القرن".

هذا وشهدت القدس والضفة الغربية، اليوم، سلسلة هجمات واشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر وأجهزة الأمن والقوات المسلحة الإسرائيلية.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين فصائل فلسطينية الضفة الغربية

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