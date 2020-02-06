موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد نكسة ريال سوسييداد

تلقى فريق ريال مدريد خسارة مذلة مساء اليوم الخميس أمام ضيفه ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة لصالح الميرنجي أطاحت به خارج المسابقة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.





موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

وفي سياق متصل يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لغسل أحزان الملكي عندما يرحل لملعب السادار لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة من مساء الأحد المقبل الموافق 9_2 ضمن إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا".





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة من خوض 22 مباراة ، حقق الملكي الفوز في 14 لقاء وتعادل في 7 ، وتلقى الهزيمة في مناسبة وحيدة.





يغرد الميرنجي في صدارة الليجا بفارق ثلاثة نقاط عن برشلونة أقرب الملاحقين والمنافس الأبدي للريال حيث يمتلك البارسا 46 نقطة من 22 جولة ، تحقق الفوز في 14 وتعادل 4 وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات.