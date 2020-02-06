6 لزمات لـ ياسمين رئيس ستطاردك في "لص بغداد"

تميّزت ياسمين رئيس، مؤخرًا في تقديم شخصية سلمى سليمان مهووسة التاريخ في فيلم لص بغداد، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض بمصر والدول العربية، وتجاوزت إيراداته الـ 10 مليون جنيه في أسبوعه الأول، وجائت ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا معلقة على لزمات سلمى سليمان في الفيلم على صفحات الرسمية للفيلم وعلى سوشيال ميديا الرسمية لياسمين رئيس فإذا كانت سلمي سليمان في حياتك الحقيقة، فستلازمك منها 6 لزمات يومية في أي حوار.





1- طرقعه اللبانة: علامة التوتر والتركيز والتي لم تتركها معظم الفيلم.





2- مرة زمان: وسط الصراعات ومشاهد الأكشن والمحاولة في اكتشاف مقبرة الإسكندر، وعندما تتأزم الأمور ويسود التوتر، تأتي سلمى سليمان، لتحكي حكاية من الماضي، ليس لها علاقة بما يحدث، وفي الواقع ليس لها علاقة بأي شيء، ولكن هكذا تتعامل في مثل هذه الأمور ودائما تسبقها بجمله "طب ده أنا مرة زمان"





3- يا أستاذذ: إذا أرات سلمى سليمان شيئًا منك، فلن تتركك في حالك، ستجد أعلى معدل نطق لكلمة "يا أستاذ يا أستاذ" في الحياة





4- الشوحار: أكثر من مرة وأثناء حديثها مع يوسف (محمد إمام)، تسحب سلمى سليمان شهقة الخضة لينتبه الجميع أنهما يتحدثان في أمر هام والذي اطلق عليها يوسف في الفيلم الشوحار





5- عشوائية أم غوغائية؟: في أي وقت وبدون مقدمات، ستجد سلمى سليمان تقول في وجهك "إيه العشوائية والغوغائية دي؟" على أي تصرف لا يعجبها





6- مستحييل: الكلمة التي دائما تعترض بها على اي طلب وبعد مرور خمس دقائق تقوم بالقيام به بمنتهى الاحترافية





ومن خلال اللزمات، تمكنت ياسمين من تقديم الشخصية بشكل كوميدي يليق بها، لتخلق جوًا مرحًا وسط أحداث الفيلم الأكشن، ويعتبر الفيلم هو الأول لـياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي