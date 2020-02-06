بعد حصوله على المركز الثاني بـ"ساوند كلاود".. حسن شاكوش: "بفضل دعوة أمي"

أعرب المطرب حسن شاكوش، عن سعادته لتصدر أغنيته "بنت الجيران" المركز الثاني عالميا على ساوند كلاود، قائلا: "فضل ونعمة من ربنا.. وبسبب دعاء أمي وأهلي وجمهوري".



وأشار "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه أصدر عدد من الأغاني من قبل بنت الجيران، وحققت شهرة كبيرة مثل "أشكرك أوعدك"، و"إحنا بتوع ربنا"، و"عم يا جمال"، مضيفا: "كل حاجة لها وقتها".



وأوضح "شاكوش"، أنه التحق بنقابة المهن الموسيقية بعد خوضه اختبار أمام لجنة النقابة، منوها بأنه سبب تسميته بشاكوش هو أداؤه في الملعب عندما كان لاعبا بالنادي الإسماعيلي، معلقا: "مكنش حد بيعد مني".

