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لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "أنا عشت عمري"

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:00 م
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لطيفة
لطيفة
رباب مصطفي
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طرحت الفنانة لطيفة التونيسية أغنيتها الجديدة "أنا عشت عمري"عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"اليوتيوب".

حيث نشرت بوستر أغنيتها الجديدة"أنا عشت عمري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت"لطيفة"قائلا":أنا عشت عمري للحظة ديا أسمعوا أغنيتي الجديدة أنا عشت عمري..دلوقتي علي قناة لطيفة علي يوتيوب"، وتعد الأغنية من كلمات محمد رفاعي، لحن وليد سعد، توزيع وليد شراقي.

أغنية" قلاب":من كلمات وألحان إسلام صبري، والكليب من إخراج عادل جمال.

ذكر أن موخرا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد" عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي".
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