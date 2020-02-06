أحمد عبدالعزيز يؤدى واجب العزاء في نادية لطفي



التي غايبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير عن عمر يناهز 83 بعد ازمة صحية وقالت ان الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارهاعلامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من اعظم الاعمال الخالدة، مشيرة الى مسيرتها الطويلة التى تميزت بالنضال والوطنية والبطولة الى جانب الابداع الفنى.



يشار ان نادية لطفى ولدت عام 1937 ادت اول ادوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958، تالقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور هام في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب، قدمت مسلسل ناس ولاد ناس اخر اعمالها عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني

قدم الفنان أحمد عبد العزيز، واجب العزاء في نادية لطفي ليكون أول الحاضرين، وحرص عدد من نجوم الفن والأعلاميين في تقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.